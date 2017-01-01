Есть юноши в русских селеньях: 17-летнего подростка наградили за помощь в ДТП с автобусом

17-летний житель села Атаманово Рузибой Туйчиев оказался настоящим героем. 13 ноября он помог пассажирам после опрокидывания автобуса «Новокузнецк-Мыски».
Междугородний автобус опрокинулся в кювет после ДТП с легковым автомобилем.
Рузибой оказался практически единственным из пассажиров, который не поддался панике. Он открыл люк на крыше и выбрался через него на улицу, после чего стал помогать и другим. К моменту приезда сотрудников ГИБДД Рузибой Туйчиев вытащил из салона восемь человек.
Как сообщает пресс-служба Новокузнецкого района, глава района Дмитрий Беспалов отметил, что район гордится такими жителями, как Рузибой, а трое его старших братьев могут смело брать с младшего пример.
За смелый поступок героя поблагодарили президент региональной федерации рукопашного боя Геннадий Аминов, генеральный директор компании «Автобус 142» Владимир Альтергот и заместитель начальника ГИБДД по Новокузнецкому району подполковник полиции Андрей Харченко.
novokuznetsk.su
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