А А А

Новость от 21 Ноября 2017

Тет-а-тет: В Новокузнецке замглавы Следственного управления встретится с жителями

В Новокузнецке 22 ноября заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Алексей Ткач проведёт личный приём граждан. Жители Новокузнецкого района смогут задать вопросы по обеспечению прав граждан в уголовном судопроизводстве. Приём пройдёт в следственном отделе по Новокузнецкому району по адресу: Новокузнецк, ул. Пирогова, 5. Начало в 12:00 часов. Предварительная запись по телефону: 45-88-14. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter

Ваш комментарий Спасибо, сообщение отправлено! Отправить Отмена ОК



