Тет-а-тет: В Новокузнецке замглавы Следственного управления встретится с жителями

В Новокузнецке 22 ноября заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Алексей Ткач проведёт личный приём граждан.
Жители Новокузнецкого района смогут задать вопросы по обеспечению прав граждан в уголовном судопроизводстве.
Приём пройдёт в следственном отделе по Новокузнецкому району по адресу: Новокузнецк, ул. Пирогова, 5.
Начало в 12:00 часов.
Предварительная запись по телефону: 45-88-14.
novokuznetsk.su
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