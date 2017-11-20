Резонанс: Россияне ополчились на школьника за выступление в Бундестаге

Поступок школьника Николая Десятниченко из Нового Уренгоя уже сутки обсуждают в социальных сетях и СМИ.

Мальчик выступил в немецком Бундестаге с докладом ко Дню национального траура Германии, в котором рассказывает о немецком солдате, погибшем в годы Второй мировой войны.

Юноша сообщил, что долго готовился к выступлению, изучая документы в архиве и библиотеке. И узнал о судьбе немецкого солдата Георга Рау, который попал во время Второй Мировой войны в так называемый «сталинградский котёл». Затем немец умер в плену Советской армии из-за тяжёлых условий, рассказывает подросток.

По словам Николая, ему очень жаль, что многие солдаты Вермахта погибли, и сейчас их могилы находятся в ужасном состоянии. По мнению юноши, не все они хотели воевать.

«Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн», — подытожил Николай.

Доклад юноши вызвал сильный общественный резонанс. Многие увидели в нём оправдание фашистов и отсутствие патриотизма. Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ даже направила запрос в гимназию, прокуратуру и департамент образования, пишет Ura.ru. Она требует проверить выступление школьника. В соцсетях в адрес Николая сыплются гневные комментарии.

Мальчику даже начали угрожать, рассказала мама юноши «РИА Новости». СМИ преподнесли ситуацию однобоко, уверена она. По словам женщины, на самом деле доклад Николая больше — он занял бы 7−8 минут. В нём школьник говорит в целом о своих пацифистских взглядах и осуждает войну как таковую, а не оправдывает фашистов. Однако уже потом стало известно, что доклад не может занимать больше двух минут. Главном условием был рассказ о немецких солдатах. Юноша сам сократил доклад, не советуясь с мамой. В итоге сейчас ей самой страшно читать, что вышло, поделилась женщина. По её мнению, мальчик не понял, что первоначальный смысл его слов изменился.

«В общем контексте речи были извлечены некоторые факты, фразы, и я понимаю, что это привело к неправильному понимаю всего доклада, поскольку нельзя говорить, что мой сын за что-то извинялся. Он имел в виду, что… в Германии воевали и такие люди, и такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали не по своей воле туда», — рассказала мама Николая «РБК».

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заступился за Десятниченко, призвав руководствоваться здравым смыслом при оценке речи гимназиста.

«Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — сказал мэр.

Глава пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Надежда Носкова заявила РИА «Новости», что при обсуждении выступления школьника был «смещен акцент», но воздержалась от любой критики.

В гимназии, где учится подросток, слова о «невинно погибших» немецких солдатах также назвали вырванными из контекста. Учительница немецкого языка Людмила Кононенко заявила, что школьник «ни в коем случае не оправдывал действия фашистов, а прадед Десятниченко сам участвовал в войне». Кононенко добавила, что «вся школа в недоумении от обсуждения доклада».

novokuznetsk.su

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