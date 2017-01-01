Ждём: Названа дата выступления Тулеева с бюджетным посланием

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев отчитается о проделанной работе и результатах за 2017 год и расскажет о планах на будущее.

Глава региона выступит с бюджетным посланием 23 ноября.

Трансляция начнётся в 11:00 в эфире телеканалов «Россия-24», «СТС — Кузбасс», «10 канал» (Новокузнецк), «Мой город» (Кемерово), «Жизнь» (Прокопьевск) и «МеждуNet» (Междуреченск), а также в эфире радио «Кузбасс FM» и радио «Прокопьевск».

Будет организована прямая интернет-трансляция на сайте vesti42.ru, на ютьуб-канале телерадиоканала «СТС-Кузбасс», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Также бюджетное послание губернатора в формате открытой онлайн-лекции прослушают студенты всех техникумов, колледжей и вузов Кузбасса.

Телеверсию бюджетного послания Амана Тулеева увидят зрители каналов «Кузбасс-24» в 20:00, «Ново-ТВ» (Новокузнецк) в 19:30, «10 канал» в 19:00 и «Россия-24» в 22:00.