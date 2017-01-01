Бросить вызов: МТС запустила флешмоб по кардинальному снижению цен

Сотовый оператор МТС в Кузбассе подключился к необычной акции, которую запустили коллеги в Иркутской области.

Директор иркутского филиала МТС Андрей Березной объявил на своей странице в фейсбуке о снижении тарифов на связь в Приангарье. Он бросил вызов своим коллегам из других регионов и предложил поддержать флешмоб.

Кузбасс не заставил себя ждать. Директор филиала МТС в Кемеровской области Сергей Зданович ответил на приглашение.

«МТС кардинально снизила цены на связь в регионе. Теперь в Кемерове, Новокузнецке и по всей области – у нас самые низкие цены», — сообщил Сергей Зданович в своём аккаунте в фейсбуке.

В подтверждение своих слов он разместил ссылки на страницы тарифов на сайтах мобильных операторов. Для абонентов МТС в Кемеровской области минимальная цена пакетного тарифа с включёнными в абонентскую плату минутами и интернетом составляет 150 рублей. За эту сумму абонентам предоставляется 5 гигабайт мобильного трафика и 500 минут разговоров на все телефоны области.

Для сравнения, самый дешёвый пакетный тариф у «Теле2» стоит 199 рублей. Он включает 2 гигабайта интернета и 150 минут разговора с телефонами других операторов. «Мегафон» предлагает 300 минут и 3 гигабайта за 200 рублей, «Билайн» — 2,5 гигабайта и 300 минут за 250 рублей.

К флешмобу по снижению цен на услуги связи МТС подключились и другие российские города. Всего, по информации пресс-службы компании, снижение цен затронуло более 100 городов.