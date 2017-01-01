Средневековье: Новокузнечане живут без канализации, воды и дорог

Жители улицы Аварийной в Куйбышевском районе Новокузнецка вынуждены жить без элементарных удобств – без воды и рядом с нечистотами, по соседству с крысами и блохами.

Горожане видят чистую воду два раза в неделю, ходят в туалет на улице и живут в гниющих квартирах.

По словам местной жительницы Натальи, у домов даже нет фундамента.

«Когда мы сюда переехали, здесь был асфальт и выгребную яму постоянно откачивали. Всё стало разрушаться в конце 90-х, когда дом был передан городу. Воды нет, нечистоты перестали убирать. Теперь жители просто сливают их в огромную лужу около мусорки, которая расположена тут же, между домами. А сливать просто некуда: с одной стороны частный сектор, а с другой — железная дорога», — передаёт слова Натальи газета Аргументы и факты.

Летом жильцы квартир дышат невыносимой вонью, зимой согреваются дровами и углём, как в деревне.

Местные жители отмечают, что с 2011 года городская администрация между двумя домами нам поставили бак. Теперь в неделю два раза приезжает машина и привозит воду. Но её мало, да и качество оставляет желать лучшего.

Сейчас в этих квартирах живут самые незащищённые слои населения – старики да многодетные семьи, остальные разъехались.

В 2017 году жители добились приезда специальной комиссии. Специалисты признали дом аварийным и непригодным для проживания. Напомним, сейчас идёт расселение домов, признанных аварийными до 2012 года. Так что жителям Аварийной придётся ещё долго ждать своего часа.

Ранее мы писали, что целый район Новокузнецка уходит под воду.