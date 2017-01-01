Дешевое жильё не найти: Минстрой хочет снизить число однокомнатных квартир в новостройках

В Министерстве строительства разрабатывают новые стандарты, в рамках которых планируется постепенный уход от однокомнатных квартир в новостройках. Специалисты предлагают новую формулу: один человек – одна комната. Ожидается, что на рынке жилья увеличится разнообразие вариантов планировок, передаёт газета Известия.

Если эта инициатива будет реализована, то общее количество «однушек» резко снизится с 50% до 40%. Следовательно сократится и доля дешёвых квартир.

Помимо этого, в Минстрое предлагают поднять высоту потолков на 30 см — до 2,8 м. В новых стандартах подумали и о школах, которые должны будут строиться на расстоянии от жилого дома до 200 м, а парковки — в 150 м.

Ранее Владимир Путин предложил отказаться от долевого строительства. Эксперты сразу предупредили, что это приведёт к росту цен на недвижимость и сокращению количества застройщиков.