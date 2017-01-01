Пятая колонна антиугольного фронта: версия ситуации с угольными разрезами от областного ТВ

Ребята из ГТРК Кузбасс вновь отличились. Говорят, жители Новокузнецкого района мешают проводить встречи с угольщиками. Рассказывают о каких-то «не местных», которые не дают снимать и общаться жителям с собственниками угольных предприятий.

«Пятая колонна антиугольного фронта в действии», произносит корреспондент, видимо, признавая, что ситуация под Новокузнецком перешла на военное положение.

После просмотра подобных сюжетов почему-то вспоминается фраза профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: «Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет». А дальше вы помните — «коленные рефлексы», «пониженный аппетит» и «угнетённое состояние духа».

Что касается местных жителей, то им не привыкать к новым социальным статусам. Ранее депутат Госдумы Владимир Мельник назвал участников протестных митингов «варягами».