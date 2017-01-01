Снега навалило: Новокузнецк встал в пробках

Сегодня, 22 ноября, многие жители Новокузнецка до сих пор не добрались до своих рабочих мест. Город встал в пробках. Самая острая ситуация сложилась на Ильинском шоссе и на кольце у ТРЦ «Планета».

«На дорогах творится ужас! Такое ощущение, что в Орджоникидзевском районе вообще не чистили! Хотя сейчас видел, как на узком участке дороги ехало сразу четыре снегоуборочных машины в ряд. Где-то нагнали, а где-то вообще не убрали», — пожаловался водитель Михаил.

По словам горожан, настоящие заторы во дворах и на маленьких улочках, где снег ещё не расчистили.

«Уже двадцать минут еду с Ильинки. Металлурговский поворот проехала и встала. Скорость движения меньше 10 км/ч. Дорога плохо почищена», — рассказала Валентина.

По данным Яндекс, пробки достигают 6 баллов.

Напомним, синоптики заранее предупреждали о непогоде и снегопадах в регионе.