«Нужно не бежать из Новокузнецка, а вкладывать в его развитие» — интервью с бизнесменом

Владелец ресторана доставки «Kitchen» дал большое интервью Novokuznetsk.su. Местный предприниматель Михаил Чикалов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены и почему необходимо вкладывать в развитие своего города, а не срываться с насиженного места за более высокими доходами.

«Я не собираюсь никуда уезжать и хочу развивать бизнес именно в Новокузнецке. Это мой город, я здесь родился и хочу, чтобы он процветал. У нас живёт много интересных и талантливых людей. Так зачем уезжать в поисках счастья в другие города? Сейчас не 90-е и открывать свой бизнес намного проще. Тем более кризис даёт возможность малому бизнесу развиться.

Несмотря на большое разнообразие пустующих помещений, собственники часто задирают цену, запрашивая неоправданно высокую цену. Поэтому город и стоит весь в объявлениях об аренде. Но найти подходящее место за приемлемые деньги можно», — считает Михаил Чикалов.