Вкусно, но дорого: Как изменятся цены в преддверии Нового года

Самый главный праздник года – Новый год «порадует» россиян стремительно растущими ценами на ряд продуктов.

Ещё этой осенью эксперты предупреждали россиян, что стоимость красной икры в разы вырастет. Уже сейчас оптовые цены на красную икру выросли сразу на 54%. А к концу года этот деликатес станет ещё дороже.

Эксперты предрекают рост цен и на обычную соль. Дефицит этого продукта может возникнуть из-за перебоев с доставкой — из-за нехватки подвижного состава сокращаются отгрузки и ожидается рост в 10%.

Россияне могут остаться и без дешёвого шампанского. В ноябре федеральные СМИ сообщили, что шампанское и игристые вина подорожают из-за неурожая в Европе. Эти традиционные новогодние напитки к праздникам вырастут в цене ориентировочно до 15%. ФАС уже заявила о том, что проверит эти данные.

Дороже станет и кофе. Уже сейчас специалисты заметили рост цен до 21% на кофейные зёрна. Эта тенденция продолжится и к Новому году.

Подорожание объясняется неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля.

Накануне мы рассказали, что в России подорожал индекс салата «Оливье»