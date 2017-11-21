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Новость от 22 Ноября 2017

Помогают, находясь на грани нищеты: Бедные россияне охотно помогают детям

По информации специалистов портала IQ.hse.ru (Высшая школа экономики (ВШЭ), более 57% жителей страны жертвовали незнакомым нуждающимся людям деньги.  Чаще всего россияне готовы отдать последнее на помощь детям и сиротам. Более 30% готовы отдать не более 500 рублей, передаёт Независимая газета.   

Только 14% респондентов готовы потратить на благотворительность свыше 2 тыс. рублей. Причём специалисты отмечают, что таковых за последний год стало больше в семь раз за последний год.

Авторы мониторинга отмечают, что наибольшую среднюю сумму пожертвовали незнакомым самые малообеспеченные граждане, которым «денег не хватает даже на питание».

В ноябре экономисты сообщили, что реальные доходы россиян продолжают падать – ниже на 1,3%.

novokuznetsk.su

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