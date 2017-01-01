Нет места толстым генералам: Российская армия уволит военных с избыточным весом

На днях глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о глобальной чистке в рядах военных. До 15 декабря военнослужащим с третьей и четвертой степенью ожирения предложат уволиться или перевестись на другие посты, передаёт «URA.RU».

Эксперты отмечают, что в российской армии уже не первый год идёт борьба за имидж.

«Это началось ещё при Анатолии Сердюкове. Несколько лет назад офицеры, испытывавшие проблемы с лишним весом, запросто могли лишиться обучения в военной академии или не добраться до нового звания», — вспоминает полковник в отставке и бывший руководитель пресс-службы Минобороны Виктор Баранец.

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о массовых сокращениях чиновников.