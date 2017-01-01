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Новость от 22 Ноября 2017

Чтоб нам так жить: Средняя зарплата москвичей перевалила за 91 тыс. рублей в месяц

По информации Мосгорстата, за 2017 год средняя зарплата жителя столицы достигла 91 815 рублей. С января по сентябрь рост этого показателя составил сразу 8,5%.

Лучше остальных живут сотрудники, трудящиеся на рынке нефтепродуктов (средний доход выше 518 тысяч рублей в месяц), на производстве цемента и гипса (245 тысяч рублей), передаёт Комсомольская правда.

Для сравнения, в Кузбассе с октября повысили зарплату врачам и учителям. После индексации выплат, младший медперсонал должен получать чуть больше 20 тысяч рублей в месяц.

novokuznetsk.su

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