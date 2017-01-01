Кузбасс засыпает снегом: За ночь выпала треть декадной нормы осадков

По данным ЖКХ Кузбасса, в ночь на 22 ноября в отдельных районах области выпала декадная норма снега.

Чтобы ликвидировать последствия стихии, на улицы было выведено более 1,7 тыс. снегоуборочной техники и 2, 7 тыс. человек.

Из-за большого количества снега многие жители опоздали на работу, с утра встав в огромные пробки. В Кемерове и Новокузнецке они достигали 5 баллов.

Синоптики предупреждают, что снег и метели ожидаются до конца этой недели.