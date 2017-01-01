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Новость от 23 Ноября 2017

Слишком много отдыха: Глава Роструда посоветовал россиянам больше работать

Глава Роструда Всеволод Вуколов считает, что россияне слишком любят отдыхать. По его мнению, чем больше граждане будут работать, тем быстрее они достигнут успеха.

Об этом он заявил представителям СМИ на предложение устроить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте.

«Мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — передаёт слова чиновника ВашГород.ру.

Отметим, по данным экспертов, в стране проживает более 12 млн россиян, которые имеют работу, но вынуждены жить в бедности.

Экономисты назвали эту категорию граждан уникальными нищими.

novokuznetsk.su

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