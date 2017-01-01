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Новость от 22 Ноября 2017

Новокузнечане не привыкли: Кольцевое движение на вокзале могут отменить

В Новокузнецке из-за новых правил участились случаи ДТП. Отметим, в начале ноября в стране начал действовать закон о движении на кольцах. 

В нашем городе схема движения изменилась в двух местах: у Гормолзавода и на привокзальном кольце.

По словам представителя УДКХиБ Оксаны Ишимцевой, сейчас рассматривается вариант отказа на вокзале от знака «Кольцевое движение», передаёт ВашГород.ру

Специалисты связывают рост ДТП  на этом участке с невнимательностью автолюбителей, которые по привычке едут на зелёный, будучи уверены, что они главные.

novokuznetsk.su

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