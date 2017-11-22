Новый год без главного блюда: В России подорожал индекс салата «Оливье»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в преддверии Нового года эксперты подсчитали два индекса самых популярных салатов — «Оливье» и «Селёдка под шубой».

Самое главное блюдо подрожало за 2017 год на 1,2%. Средняя стоимость «Оливье» достигла 312 руб. Зато «Селёдка под шубой» подешевела на 0,9% и стоит 150 руб., передаёт Газета.ру.

Ранее мы сообщили, что игристые вина и шампанское подорожают к Новому году.