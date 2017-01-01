В Новокузнецке стартовал большой научный фестиваль

Накануне в Новокузнецке начался «РУСАЛ ФестивAL #Наука». За пять дней юные горожане побывают на экскурсии на Новокузнецком алюминиевом заводе, поучаствуют в детском биологическом квесте и интеллектуальной игре, окажутся на научной выставке, лекции известных российских научных деятелей и показах научно-популярных фильмов.

В последний день фестиваля, 25 ноября, участниками «РУСАЛ ФестивАL #Наука» смогут стать все желающие. Вход бесплатный.

Публикуем программу мероприятий 25 числа.