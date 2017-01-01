Холода до -35°С: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в декабре

По словам пресс-секретаря Кемеровского гидрометцентра Натальи Полуэктовой, последний месяц 2017 года принесёт в регион суровые холода.

«Декабрь в Кемеровской области ожидается холодным. Ноябрь был достаточно тёплым и снежным, конечно, не сравнить с прошлым годом. В 2016 году показатели были на 5 градусов ниже климатической нормы. В этом году декабрь будет ниже нормы на 1,5 градуса. Будут отметки и -30°С, и понижение до -35°С. Тем более 15 ноября в некоторых районах области холода до -30°С уже были. Осадки ожидаются в пределах нормы.

Снега будет в разы меньше из-за холодов. По фоновому прогнозу январь тоже будет холоднее нормы», — уточнила она.

Напомним, синоптики уже дали предварительный прогноз погоды на первую половину декабря в Новокузнецке.