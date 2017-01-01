Первый «Галамарт» в Новокузнецке отметит праздничное открытие

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» добрался и до Кемеровской области. В эту субботу, 25 ноября, свой «Галамарт» откроется в Новокузнецке.

Программа праздничного открытия будет очень насыщенной. Только 25 ноября будет действовать ШОК- цены. Жители Новокузнецка смогут приобрести светодиодные лампы по 19 руб., махровые полотенца по 69 руб. и подушки по 99 руб. по шок-ценам.

Всем покупателям, совершившим покупки от 500 руб., «Галамарт» будет вручать гарантированные подарки. Самый удачливый покупатель получит главный подарок праздника– телевизор!

Один из самых ярких моментов праздника — суперконкурс «Вынеси за 60 секунд». Участники забега смогут забрать домой все, что успеют донести до кассы в течение одной минуты абсолютно бесплатно.

Более, 7000 наименований товаров, от детских игрушек до инструментов, домашней утвари и спортивных товаров. В «Галамарте» найдется все! Особенность федеральной франчайзинговой сети в сезонных распродажах. На товары сезонного спроса в «Галамарте» всегда действуют скидки.Теперь экономная покупка станет хорошей для вас хорошей привычкой.

«Галамарт» ближе, цены ниже!

Адрес магазина в Новокузнецке: ТРЦ «Планета», ул ДОЗ, 10А

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