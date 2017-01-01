«Щукин отошёл от дел, и у малого бизнеса есть шанс на развитие» — интервью с бизнесменом из Новокузнецка

В начале ноября в Новокузнецке открылась новая доставка суши «Kitchen». По словам владельца Михаила Чикалова, в ближайшее время меню значительно расширится. Горожане смогут заказать не только лапшу, но и пиццу, полезные обеды и соусы собственного приготовления. Novokuznetsk.su поговорил с бизнесменом и узнал, трудно ли в городе начать своё дело и к каким проблемам нужно быть готовым.

Всё началось с сетевого маркетинга

Михаил ещё в 2014 году предпринимал попытки открыть своё дело. Изначально, первые шаги в бизнесе он сделал в сетевом маркетинге.

«Был очень поучительный опыт в сетевом маркетинге. Конечно, деньги он не принёс, зато я научился продвигать товар и понял, как надо общаться с потенциальными покупателями. В этот период много читал книг про бизнес и продвижение товаров. Сетевой маркетинг — это дело, которым можно заниматься только в свободное время от работы. Денег на жизнь и семью точно не заработаешь. В 2014 году я вместе с другом в Полысаеве решил открыть своё дело. Мы там тоже организовали доставку суши. Причём вложений было минимум. Мультиварку взяли в кредит, закупились продуктами, нашли маленькое помещение и договорились, чтобы за аренду заплатить после месяца работы. Только холодильник купили за две тысячи. Это, конечно, была ещё та авантюра. Реклама была самая простая — осваивали группу во «ВКонтакте», раздавали листовки. Из подручных средств сделали столы. Открылись в декабре. Месяц хорошо отработали, была внушительная прибыль. За один день мы зарабатывали до 50 тысяч. Но через некоторое время всё пошло на спад, не выдержали конкуренции. Через несколько недель после нашего открытия, на рынок вышли ещё несколько доставок суши. Город маленький, и мы не сумели удержать клиентов», — признался он.



Город пустующих помещений

В этом году предприниматель решил попробовать свои силы ещё раз, но уже в Новокузнецке. Для начала он стал подыскивать помещение для своего будущего ресторана. В городе можно найти приемлемую аренду для любого бизнеса, отмечает Михаил. Несмотря на большое разнообразие, собственники часто задирают цену, запрашивая неоправданно высокую цену.

«В Новокузнецке много помещений, которые сдаются в аренду. Но почему-то собственники не желают уступать и снижать цену, несмотря на то, что их квадратные метры простаивают. Зачем заламывать цену до 100 тыс. рублей — ведь никто не будет так рисковать и вкладываться. Вот так и пустуют самые козырные места в городе. Но в принципе, подобрать подходящий вариант не так трудно. Мы нашли в центре города хорошее помещение за 15 тыс. рублей за 100 кв.метров. Конечно, оно находится не на главной улице, но все равно это отличный вариант», — уверен предприниматель.

Нужно не бежать из Новокузнецка, а вкладывать в его развитие

Чтобы открыть кухню и соблюсти все требования, Михаилу потребовались внушительные капиталовложения. Но бизнесмен уверен, что его дело окупится в ближайшее время.

« Я не собираюсь никуда уезжать и хочу развивать бизнес именно в Новокузнецке. Это мой город, я здесь родился и хочу, чтобы он процветал. У нас живёт много интересных и талантливых людей. Так зачем уезжать в поисках счастья в другие города? Сейчас не 90-е и открывать свой бизнес намного проще. Тем более кризис даёт возможность малому бизнесу развиться. На этот раз я более обстоятельно подошёл к делу. Только на кухню у нас ушло более 350 тысяч. Зато мы соблюли все требования санпина, закупили хорошее оборудование и будем брать качеством и доступными ценами . Сейчас на свою продукцию стараемся держать цены средние, как и по городу. Мы будем внедрять продукты собственного приготовления — соусы, сыр и лапшу. Это очень трудозатратно, но в конечном счёте дешевле и вкуснее».

В кризис у малого бизнеса есть шанс на развитие

Предприниматель уверен, что самое главное — чтобы бизнес доставлял тебе удовольствие. Если гнаться только за прибылью, то в итоге ничего не получится.

«Большие титаны, такие как бизнесмен Александр Щукин отошли от дел, многие магазины и кафе закрылись. С одной стороны, это очень тяжёлое время — вместо местных приходят федералы, но с другой — это отличная возможность малому бизнесу заявить о себе и заполнить ещё пустующую нишу. Вообще, прежде чем начинать что-то, нужно чётко понимать, что ты будешь делать, как дальше развиваться. Причём бизнес-план нужно держать не в голове, а лучше прописать на бумаге со всеми расчётами.

А ещё советую начинать бизнес, уже имея работу. Чтобы сначала он был как бы побочным. Ведь на начальных этапах он требует много затрат, а ещё на что-то жить надо. Ведь пока ты освоишься на рынке, пока твоё дело начнёт приносить стабильный доход — на это всё нужно время. Должна быть хоть какая-то копейка, которую можно вложить в свою мечту», — считает он.

Ранее предприниматель из Новокузнецка рассказала о всех трудностях официального оформления своего дела.