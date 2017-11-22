В случае угрозы: Путин призвал крупные предприятия быть готовыми к росту объёма военной продукции

«Работа по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск проводится министерствами и ведомствами под руководством коллегии Военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны. Я прошу в ходе сегодняшней нашей встречи кратко подвести итоги этой работы, доложить, какие недоработки прошлых лет устранены и какие проблемы ещё устранить не удалось», — отметил президент.