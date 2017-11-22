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Новость от 23 Ноября 2017

В случае угрозы: Путин призвал крупные предприятия быть готовыми к росту объёма военной продукции

В пресс-службе Кремля опубликовано обращение президента РФ Владимира Путина к крупным и стратегическим предприятиям страны. Он призывает готовиться к увеличению объема выпускаемой военной продукции, передаёт Росбалт.

Путин отметил, что способность быстро переходить на «военные рельсы» в нужное время – важнейшее условие для обеспечения безопасности государства.

 «Работа по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск проводится министерствами и ведомствами под руководством коллегии Военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны. Я прошу в ходе сегодняшней нашей встречи кратко подвести итоги этой работы, доложить, какие недоработки прошлых лет устранены и какие проблемы ещё устранить не удалось», — отметил президент.

 

novokuznetsk.su

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