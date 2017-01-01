На этот раз точно откроется: Глава Новокузнецка проверил, как идёт строительство печально известной школы

Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов организовал объезд Заводского района.

Первым делом он проверил, как идет строительство школы №81.

Он призвал не прекращать стройку ни на минуту, ведь проблемы с финансированием из федерального бюджета благополучно разрешились.

Мэр отметил, что все самые сложные работы уже завершены. Поэтому 1 сентября 2018 года школа начнёт работать.

«Школа по своему объему перешла на 60 % от планируемого объёма строительства. До февраля нужно сделать все перекрытия и начать внутренние работы. Главное не отступать от намеченного плана», — передаёт слова Кузнецова ТВН.

Напомним, строительство этой школы идёт с 2012 года. Изначально её хотели открыть в 2015 году, потом в 2017. Но здание до сих пор не достроено.