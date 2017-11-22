Будем внимательнее: Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак

На заседаниях Архиерейского собора представители Русской православной церкви договорятся и чётко обозначат, сколько раз верующим можно вступать в брак. Соответствующий документ РПЦ рассматривался уже не первый год, но до сих пор нет точных норм – не установлено, что считать браком (венчание или гражданскую запись в загсе).

По словам зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, в этой сфере давно нужно навести порядок, чтобы иметь представление о семейном институте в России.

Этот вопрос будет решён до 4 декабря этого года, передаёт РИА Новости.

Ранее РПЦ заявила, что готова принять участи в диалоге о восстановлении монархии в России.