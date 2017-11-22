Глава Сбербанка: грядёт колоссальный дефицит кадров

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, уже сейчас существует большая проблема с нехваткой профессиональных кадров.

«В последующие годы эта ситуация будет только усугубляться — при переходе компаний к цифровой экономике возникнет колоссальный дефицит кадров», — передаёт его слова finamz.ru.

Чтобы предотвратить этот кризис, нужно уже сейчас активно развивать цифровизацию в школах и институтах, считает Греф.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о глобальной чистке в рядах военных.