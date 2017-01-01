АЗИЯ АВТО представляет LADA Vesta SW Cross в Новокузнецке

До 30 ноября в торгово-развлекательном центре «Планета» (ул. Доз, 10а) можно записаться на тест-драйв яркой новинки отечественного автопрома: универсала с характером кроссовера LADA Vesta SW Cross от официального дилера АЗИЯ АВТО.

Приглашаем Вас на ознакомительную поездку в автосалон (ул. Обнорского, 41)! Также информируем, что до 31 декабря в дилерских центрах компании можно приобрести любую модель LADA в кредит под 0% на 3 года, без переплаты.



Для тех, кто живет активно



Автомобиль LADA Vesta SW Cross любит энергичных людей.

«Его покупатель — человек, не желающий отказываться от яркого дизайна в пользу практичности; стремящийся найти идеальное транспортное средство на все случаи жизни, которое гармонично отражает его стремление подчеркнуть индивидуальность и в то же самое время помогает сохранить возможность активного образа жизни», — подчеркивает разработчик стиля новинки, дизайнер АВТОВАЗ Стив Маттин.

Универсал с характером кроссовера LADA Vesta SW Cross легко маневрирует на узких улицах и динамично проходит даже по грунтовым дорогам. Клиренс в 203 мм позволяет ему уверенно ехать даже на высокой скорости. Протестируйте автомобиль и ощутите его мощь!

Два типа двигателя и два варианта трансмиссии позволяют выбрать версию, которая идеально подойдет владельцу по стилю вождения. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями на 122 л.с. (1.8 л.) и 106 л.с. (1.6 л.), которые работают в паре с механической и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ). Второй тип коробки передач сочетает в себе функционал «механики» и «автомата». АМТ создана специально для России, поэтому ее работоспособность не зависит от особенностей климата того или иного региона.

Объем багажника – 480 л. и 825 л. при сложенных спинках задних сидений. Модель оснащена подогревом сидений второго ряда, стационарным передним подлокотником и кнопкой открывания грузового отсека на багажной дверце.

Предусмотрено 10 вариантов окраски кузова: эксклюзивный оттенок «Марс», а также оттенки «Ледниковый», «Сердолик», «Ангкор», «Карфаген», «Блюз», «Фантом», «Плутон», «Черная жемчужина», «Платина».



Стоимость LADA Vesta SW Cross стартует с 755 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП). Уже в базовой комплектации модель оснащается широким набором систем комфорта и безопасности, включая: кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, систему помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с управлением на руле, USB и Bluetooth.

Высокая функциональность в сочетании с динамичным обликом. Комфорт, проходимость, отточенная управляемость. Приходите в ТРЦ «Планета», познакомьтесь с новинкой LADA Vesta SW Cross и запишитесь на тест-драйв! Только до 30 ноября. Подробности у менеджера дилерского центра АЗИЯ АВТО: (3843) 366−700.



Все автомобильные услуги в одном месте

В официальных дилерских центрах LADA компании АЗИЯ АВТО можно протестировать практически любой автомобиль из модельной линейки LADA. Пробные поездки проводятся ежедневно в удобное для клиентов время. Заявки принимаются по телефону у менеджеров, а также на сайте.



АЗИЯ АВТО занимается продажей автомобилей и оказывает услуги сервиса. Каждому клиенту специалисты компании помогают подобрать выгодную кредитную программу с комфортным ежемесячным платежом, оформить страховку ОСАГО и КАСКО. Все — на профессиональном уровне, на выгодных условиях, в срок.

Персонал регулярно проходит обучение и сертификацию у ПАО «АВТОВАЗ». Особое внимание следует обратить на широкий спектр услуг по кузовному ремонту. Это восстановительные работы, замена и подготовка деталей, антикоррозийная обработка кузова, покраска и полировка кузова и многое другое. Также компания оказывает широкий перечень сопутствующих услуг: обмен по системе Trade-in, срочный выкуп, комиссионную продажу автомобиля.

Контакты дилерского центра АЗИЯ АВТО (ООО «АЗИЯ АВТО Усть-Каменогорск») в Новокузнецке:

Адрес: ул. Обнорского, 41

Телефон:(3843) 366-700

График работы: понедельник – воскресенье: 08.00 – 20.00

Сайты компании: aaukg.ru, aaukg.lada.ru

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