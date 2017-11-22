Данные не сходятся: Личная инфляция россиян не совпадает с официальной

По информации «Ромир», личная инфляция россиян в октябре оказалась ниже официальной. Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась из-за усиленной экономии потребителей.
Специалисты рассчитали дефлятор по данным о реальных покупках по реальным ценам на 156 товаров (лекарства, продукты, алкоголь, корм для животных и тд.) что может отражать личную инфляцию потребителей.
Если по информации Росстата, с 14 по 20 ноября динамика индекса потребительских цен в России снова замедлилась до нулевой. При этом с начала года инфляция достигла 2%.
При этом личная инфляция стала более низкой уже третий месяц подряд, сообщает Российская газета.
Недостаток альтернативного Росстату подхода - зависимость динамики дефлятора "Ромира" не только от объективной динамики цен, но и от изменения потребительских предпочтений населения, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. По его мнению, экономия граждан через замещение потребляемых товаров более дешевыми аналогами или сокращение объемов потребления - только одно из возможных объяснений разницы между показателями.
Официальная инфляция может оказаться выше и из-за опережающего роста цен на товары и услуги, не входящие в перечень "Ромира", но присутствующие в потребительской корзине Росстата, говорит Насонов. При этом дефляторы по сравнению с индексами на основе корзины все же лучше отражают эффект замещения, изменение предпочтений населения и тенденцию экономного поведения или повышения потребительской уверенности, добавляет эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
novokuznetsk.su
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