Данные не сходятся: Личная инфляция россиян не совпадает с официальной

По информации «Ромир», личная инфляция россиян в октябре оказалась ниже официальной. Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась из-за усиленной экономии потребителей.

Специалисты рассчитали дефлятор по данным о реальных покупках по реальным ценам на 156 товаров (лекарства, продукты, алкоголь, корм для животных и тд.) что может отражать личную инфляцию потребителей.

Если по информации Росстата, с 14 по 20 ноября динамика индекса потребительских цен в России снова замедлилась до нулевой. При этом с начала года инфляция достигла 2%.

При этом личная инфляция стала более низкой уже третий месяц подряд, сообщает Российская газета.