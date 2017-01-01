Митинги спровоцированы: Тулеев прокомментировал ситуацию с угольными разрезами в Кузбассе

Сегодня, 23 ноября, в прямом эфире губернатор Кузбасса Аман Тулеев отчитывается о проделанной работе и результатах за 2017 год.

Своё выступление он начал с рассказа о ситуации в угольной промышленности. Он отметил, что митинги и выступления горожан – это нагнетание ситуации перед президентскими выборами американскими политиками.

«Если закрыть хотя бы один разрез, вы же понимаете, это тысяча людей и семей останутся без работы. Это просто абсурдно. Под предлогом выборов, в регионе раскачивают ситуацию. Мы начинали с чего – с митингов, шахтеры зарплаты не получали. Мы вышли из этого кризиса, создали созидающий Кузбасс. Нужно объединиться и сплотиться вокруг Владимира Путина», — призвал Аман Тулеев.

Он отметил, что по сравнению с показателями Советского союза, добыча угля выросла в два с половиной раза – до 240 млн тонн. Губернатор отметил, что в этом году открылись несколько новых разрезов и две шахты.