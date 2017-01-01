Губернатор отчитал Главу Новокузнецка за срыв ввода нового жилья

В бюджетном послании губернатор Кемеровской области обратил внимание на проблемы в строительной сфере. Аман Тулеев подчеркнул, что Новокузнецк который год срывает планы по вводу нового жилья.

«Как всё это понимать? В Новокузнецке ведь многие компании могут строить. А почему всё так? Потому что не продумано и не своевременно. Не предоставили земельные участки под строительство, не провели инфраструктуру. Дома построили, коробки стоят, а воды нет, теплосетей нет, света и дорог нет. А это всё должен был сделать город. А если это будет делать застройщик – то все затраты он включит в цену квадратного метра жилья. А дорогое жильё опять будет стоять. Вот и тупик. К примеру, НДСК им. Косилова – практически всё жильё возводит за свой счёт. В прошлом году – 11 домов сдал, а в этом – всего 2. Вообще, Сергей Николаевич, не понятно, почему такой тяжёлый провал. Ты же ученик мой, не зря тебя протащили. Без матов, ещё раз призываю сесть и проанализируйте, каким образом выйти из этой тяжелой ситуации», — отчитал губернатор главу Новокузнецка Сергея Кузнецова.