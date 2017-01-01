В Кузбассе бюджетникам вновь повысят зарплаты

Аман Тулеев, выступая в прямом эфире, анонсировал очередное повышение бюджетникам с 1 декабря.

«Мы решили с 1 декабря 2017 года повысить зарплаты воспитателям детских садов на 9,6%. В учреждениях дополнительного образования – на 11,2%, в учреждениях для детей сирот – на 5%. Преподавателям в техникумах и колледжах – тоже на 5%. В результате, средняя зарплата педагогов в школах и техникумах должна достигнуть 30 тыс. 500 руб. в месяц. А воспитатели в детских садах – 28 тыс. 500 руб. Это закон.

Библиотекари, сотрудники музея, культурные деятели получат повышенные зарплаты на 17,6% — до 30 тыс. 500 руб. Социальные работники тоже получат проиндексированные зарплаты – сразу на 32% — до 30 тыс. 500 руб. С 1 января 2018 года вновь повысятся зарплаты врачей – до 61 тыс. руб., средний медперсонал станет получать 30 тыс.

За повышением будем следить и будет жесточайший спрос. С 1 декабря всем бюджетникам повысим зарплату на 5%. Это речь идёт о тех, кого я не перечислил. На эти цели мы выделим дополнительные 7 млрд руб. Это большая сумма, но этот шаг осознанный», — заявил губернатор.