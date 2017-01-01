Тулеев: Новокузнецк – мощнейший город России

Накануне губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в бюджетном послании обратил внимание на главные проблемы в регионе. Он отчитал мэра Новокузнецка за срыв сроков ввода жилья. При этом, губернатор назвал наш город – мощнейшим в стране.

«На следующий год 400 лет Новокузнецку. Но город имеет большие проблемы в строительной сфере. Город сделал много упущений. Вот и тупик. Город Новокузнецк – мощнейший город в России. Вообще, Сергей Николаевич, не понятно, почему такой тяжёлый провал. Ты же ученик мой, не зря тебя протащили. Ещё раз призываю сесть и проанализировать, каким образом выйти из этой тяжелой ситуации», — обратился к мэру губернатор.

Напомним, в августе этого года столицу России предложили перенести в Новокузнецк.