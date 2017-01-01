Небезопасно: В Кемерове закрыли очередную шаурмичную из-за антисанитарии

Индивидуальные предприниматели продолжают кормить кузбассовцев опасной едой. На этот раз специалисты Роспортебнадзора закрыли на 15 суток павильон (проспект Кузнецкий, 79), где продавали шаурму.

Сотрудники павильона не соблюдали элементарные правила санитарии. В связи с этим в отношении ИП Никитиной И. А. заведено административное дело.

Ранее мы сообщили, что опасную шаурмичную нашли в Кемерове на улице Марковцева, 20.