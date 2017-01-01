RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 23 Ноября 2017

Небезопасно: В Кемерове закрыли очередную шаурмичную из-за антисанитарии

Индивидуальные предприниматели продолжают кормить кузбассовцев опасной едой. На этот раз специалисты Роспортебнадзора закрыли на 15 суток павильон (проспект Кузнецкий, 79), где продавали шаурму.

Сотрудники павильона не соблюдали элементарные правила санитарии. В связи с этим в отношении ИП Никитиной И. А. заведено административное дело.

Ранее мы сообщили, что опасную шаурмичную нашли в Кемерове на улице Марковцева, 20.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter