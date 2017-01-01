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Новость от 23 Ноября 2017

Беспредел: Тулеев обвинил «Ленту» в грабеже Новокузнецка

Сегодня, 23 ноября, губернатор Кемеровской области выступил с бюджетным посланием. Аман Тулеев затронул основные проблемы региона и обвинил ряд предприятий в грабеже, которые специально снижают стоимость муниципальной земли.

«Федеральная торговая сеть «Лента» в кузбасских городах снижает стоимость земли. В Кемерове и Новокузнецке, с помощью юристов, снизили стоимость в два раза. Это грабёж! Нужна новая методика оценки земли. По закону, этой оценкой должны заниматься не пришлые люди, а специальная госструктура. Её нужно срочно создавать. Это госучреждение должно быть создано уже в начале 2018 года по оценке нашей земли. Туда надо привлечь лучших специалистов», — потребовал губернатор.

Ранее мы сообщили, что Крупнейшая торговая сеть гипермаркетов «Лента» подписала договор о покупке 22 супермаркетов группы «Холидей» в Сибири.

novokuznetsk.su

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