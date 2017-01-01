Беспредел: Тулеев обвинил «Ленту» в грабеже Новокузнецка

Сегодня, 23 ноября, губернатор Кемеровской области выступил с бюджетным посланием. Аман Тулеев затронул основные проблемы региона и обвинил ряд предприятий в грабеже, которые специально снижают стоимость муниципальной земли.

«Федеральная торговая сеть «Лента» в кузбасских городах снижает стоимость земли. В Кемерове и Новокузнецке, с помощью юристов, снизили стоимость в два раза. Это грабёж! Нужна новая методика оценки земли. По закону, этой оценкой должны заниматься не пришлые люди, а специальная госструктура. Её нужно срочно создавать. Это госучреждение должно быть создано уже в начале 2018 года по оценке нашей земли. Туда надо привлечь лучших специалистов», — потребовал губернатор.