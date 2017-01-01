Время назад: Тулеев провёл кадровые перестановки из-за дела о вымогательстве, 96% горожан хотят уехать из Новокузнецка

Продолжаем нашу еженедельную рубрику «Время назад» и вспоминаем события, которые произошли с 21 по 25 ноября 2016 года.

В конце прошлого года кузбассовцы активно обсуждали уголовное дело о вымагательстве акций разреза «Инской», в котором оказались замешаны сразу несколько высших чиновников.

Аман Тулеев вынужден был провести кадровые перестановки в областной администрации. На должность и.о. заместителя по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления назначили Ерема Арутюняна, а и.о. начальника департамента административных органов стал Алексей Вуйциков.

Это уголовное дело продолжается до сих пор.

Под следствием находятся вице-губернаторы Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко, глава регионального управления СК РФ Сергей Калинкин и его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, а также учредитель ПТК «Уголь» Александр Щукин.

На днях стало известно, что Калинкину и другим фигурантам дела продлили арест до 13 февраля 2018 года.

А ещё год назад эксперты финансового университета при Правительстве РФ провели масштабный опрос, чтобы выяснить уровень качества жизни в городах России.

Для Новокузнецка результаты были неутешительными — 96% респондентов признались, что хотят уехать в другой город за лучшей жизнью. При этом прирост населения в 2016 году составил только 0,2%. У жителей Кемерова тогда настроение было не такое упадническое – только 89% респондентов задумывались о переезде.

Кроме этого, многие горожане сетовали, что «лицо Новокузнецка» было буквально изуродавано. Изначально фасад дома №41 на проспекте Металлургов начал разрушать собственник магазина «Аквалайф», который упорно хотел расширить территорию магазина и с 2012 года периодически начинал строительные работы.

Потом в здание на полной скорости врезалась иномарка. Хоккеист Иван Налимов пытался уйти от сотрудников ГИБДД и не справился с управлением. Как итог – угол дома был основательно пробит.

Отметим, этот угол был отремонтирован только осенью 2017 года. Сейчас вместо «Аквалайфа» работает магазин сантехники. К сожалению, фасад дома так и не был восстановлен.