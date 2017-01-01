Дожили до светлого дня: Пенсии обогнали инфляцию

Эксперты Счётной палаты рапортуют радостную весть – рекордно низкая инфляция помогла пенсии вырваться в плюс – до 3%. Они даже обогнали доходы работающего населения, передаёт газета Известия.

Прирост реальных пенсий за первые девять месяцев достиг 4,2%. В аналогичный период 2016-го эти показатели снижались.

Отметим, реальные доходы работающих россиян снижались и в этом году — в целом на 1,2%.

По информации Росстата, средний размер начисленных пенсий в этом году составил 13,4 тыс. руб.

Сегодня губернатор Кемеровской области анонсировал очередную индексацию выплат бюджетникам с 1 декабря 2017 года.