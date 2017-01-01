Где в Новокузнецке купить настоящий пылесос Керхер премиум-класса дешевле 5 тысяч рублей

Уже многие десятилетия Керхер является главным специалистом мира по вопросам мойки и уборки.

Причём сам всемирно известный немецкий концерн предпочитает осуществлять продажу своих многочисленных линеек разнообразной продукции именно в Керхер Центрах. Сегодня таких сервисных центров порядка 40 000 в более 190 странах. На российский рынок Керхер вышел в 90-х годах. Однако первый Керхер Центр – формат специализированного магазина с особым подходом к обслуживанию клиентов – появился в Москве только в 2009 году.

У нас в Новокузнецке такой же Керхер Центр был открыт в 2013-м. Но и сегодня для большинства новокузнечан остаётся «тайной за семью печатями», чем, например, один пылесос Керхер отличается от другого. И вообще, какая разница, где его покупать – в каком-нибудь супермаркете техники или в Керхер Центре. Ведь Керхер – он «и в Африке» Керхер. А разве не так?

– Как-то понадобилась мне кофеварка, – рассказывает коммерческий директор компании «Кристофер» Игорь Степанов, – Заехал в магазин, выбираю, обратился за помощью к продавцу: «А чем эти три кофеварки, кроме цены, отличаются?». Тот отвечает: «Производители разные». Но это я и сам прочитал! И такое обслуживание – сплошь и рядом. Продавцы, как правило, просто не знают, чем они торгуют. Да им и всё равно. А в Керхер Центре на Ермакова, 1, всё происходит абсолютно по-другому.

Здесь работают профессионалы, которым досконально известны все характеристики и особенности продукции. А их первая задача – выяснить проблему, которую вам требуется решить. Часто бывает, что человек пришёл за какой-то определённой моделью, про которую говорили знакомые, или вообще теряется в огромном выборе техники. Но в любом случае можете не сомневаться, что в итоге вы уйдёте домой с тем, что нужно именно вам.

Нет, вам предложат не «хит продаж» и не то, что надо продать самим продавцам. А конкретную модель, которая эффективнее всего подходит для решения ваших конкретных задач уборки и мойки. Причём в большинстве случаев она оказывается дешевле, чем тот вариант, на который вы «нацеливались» изначально.

Да, в Керхер Центре представлен широчайший ассортимент продукции как бытового, так и профессионального назначения. Однако каждый продавец обладает высочайшей квалификацией, позволяющей грамотно ответить на любой вопрос покупателя, а если понадобится, найти оптимальное по стоимости и эффективности комплексное решение, объединяющее несколько моделей и аксессуаров.

Весь персонал новокузнецкого Керхер Центра на Ермакова, 1, – как и всех без исключения центров компании Кристофер в России – проходит соответствующее обучение и получает полную информацию по каждой новинке. И к тому же здесь не просто продают Керхер – его демонстрируют. Причём демонстрация любого оборудования производится на различных видах поверхностей, так что вы сами увидите, как работает эта техника, и какие задачи она может решать.

Сколько раз вы искали ремонтников и запчасти для ремонта «супер-пупер» пылесоса, в котором «что-то» сломалось или, например, элементарно кончились мешки для мусора? Но в магазине, где он был куплен, говорили, что эта модель «снята с продажи», так что ни мешков, ни запчастей для неё нет и не будет. А в Керхер Центре такой проблемы просто не существует.

Это монобрендовый магазин, так что если на смену вашей модели Керхера пришли новинки, вопросы с запчастями для любой техники всё по-прежнему решается легко и быстро. А какие-то эксклюзивные детали, которые в принципе не должны ломаться, но, например, ваши дети всё-таки сумели их сломать, Вы можете заказать непосредственно от производителя у нас в Керхер Центре.

Кроме того, дилерская и филиальная сеть компании «Кристофер», которая с 1996 года является официальным торговым и сервисным представителем Керхер в России, в настоящее время представлена в 30 российских регионах – от Москвы и до Магадана. А это серьёзные преимущества. Во-первых, имеются большие склады запчастей. А главное, если, допустим, чего-то не оказывается в новокузнецком Керхер Центре на пр. Ермакова, 1, то это можно найти в терминале компании в Новосибирске. Если же вдруг нет и там, то можно привести из ближайших филиалов.

Действительно, Керхер Центр – это специализированный магазин демонстрации и продаж техники, отличающий широчайшим ассортиментом, способом представления продукции, квалификацией продавцов, качеством обслуживания клиентов, профессиональным сервисом и эксклюзивными предложениями для покупателей. Это место, куда клиенты могут прийти не только за покупкой, но и за последующим обслуживанием – консультациями, сервисом, расходными материалами и дополнительными аксессуарами.

Причём на приёмке в сервисе здесь не бывает очередей. А гарантийный ремонт и, что немаловажно, постгарантийный ремонт в Керхер Центре на Ермакова, 1, производятся в минимальный сроки. Нередко – в течение одного дня. Максимум – за неделю. А ведь если вы, к примеру, занимаетесь моечным бизнесом, то неработающее оборудование – это всегда упущенная выгода. И чем дольше затягивается ремонт – тем больше убыток.

Продавцов Керхера у нас в городе немало, но компания Кристофер на Ермакова, 1 предоставляет отличное сервисное обслуживание, постоянное наличие необходимых расходных материалов. Очень трудно найти в Новокузнецке магазин, где поддерживается в наличии максимально большой ассортимент техники Керхер. Причём на всю линейку бытовой техники здесь дают гарантию 5 лет – это гарантия самого производителя, которая действует только при покупке в Керхер Центрах.

При этом инженеры и техники новокузнецкого Керхер Центра регулярно проходят обучение и авторизацию, как в главном представительстве компании «Кристофер», так и в самом концерне. А это уже гарантия самого высокого качества ремонта и обслуживания всего оборудования. Так что здесь полностью отвечают за работу любой приобретённой техники.

Кроме того, вы всегда можете получить техническую поддержку. Специалисты Керхер Центра Кристофер вводят оборудование в эксплуатацию и обучают персонал, как правильно с ним работать. Ну и, конечно, проводят необходимый ремонт в кратчайшие сроки и при необходимости сами забирают технику в сервисный центр, оперативно диагностируют и устраняют неисправность.

А ещё Керхер постоянно проводит акции на различные виды профессиональной и бытовой техники по специальной цене. Это всегда большое количество товаров, и все они есть в наличии, так что Керхер Центр на Ермакова, 1, продаёт эту технику на тех же самых условиях, какие предлагает сам концерн, но только в Керхер Центрах. Например, сейчас идут сразу две такие акции – «ЧИСТОПАД ПОДАРКОВ» и «Сезон охоты на КЕРХЕР».

И впервые в этом году присоединяемся к всемирной акции «Черная Пятница -20% на ВСЕ»*. Срок её действия 23-24 ноября 2017г.

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1 Керхер Центр т.(3843)79−80−80;

Керхер Сервис т.(3843)79−81−81

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