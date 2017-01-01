То без тепла, то без света: Новокузнечанам на время отключат электроснабжение

Горожане не успели отойти после недавних отключений отопления, а представители «Кузбассэнерго – РЭС» предупреждают о плановых отключениях электроснабжения в некоторых районах Новокузнецка.
Терпеть неудобства придётся с 27 ноября по 1 декабря. Свет будут отключать на несколько часов в дневное время в Орджоникидзевском и Куйбышевском районах, пос. Листвяги, а также в Новокузнецком районе.
Плановые отключения на 27 -30 ноября, 1 декабря с 9.30 до 17.00
п. Листвяги: ул. Экскаваторная, ул. Урюпинская, ул. Луговая, пр. Урюпинский, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Каракульская, ул. Зеленая, ул. Шатурская, ул. Каширская, ул. Таежная, ул. Ранетная, ул. Дозорная, ул. Выборгская.
28 ноября с 09.30 до 17.00
Орджоникидзевский район: Водоканал, 9 гидроузел, школа 19, котельная школы 19, пер. Апшеронский, пер. Тайлепский, ул. Перекопная, ул. Загорская, пер. Вишневый, пер.Тайшетский, ул. Печерская, ул. Искитимская, пер. Гималайский, пер. Ударный, ул. Пирамидная, ул. Кольчугина, пер. Главный, пер. Школьный, ул. Редутная, ул. Красноводская, пер. Желтый, пл. Остроградская, ул. Руднева, ул. Крупской, пер. Зеленый, ул. Дзержинского, ул. Сборная, ул. Литовская, пер. Золотой рог, ул. Раевского, ул. Сивашская, ул. Логовая, пер. Инженерный, ул. Антрацитная, ул. Соревнования, ул. Мариупольская, пер. Логовой, ул. Гжельская, ул. Стахановская, ул. Маркшейдерская, пер. Лунный, ул. Гродненская, ул. Тюменская, ул. Менделеева, пер. Областной, ул. Грозненская, ул. Эстакадная, ул. Парковая.
29 ноября - 1 декабря с 09.30 до 17.00
Орджоникидзевский район: пер. Рудничный, ул. Лесостепная, ул. Магнитогорская, ул. Прибрежная, ул. Фесковская, пер. Проездной, пер. Безымянный, пер. Котовского, ул. Серова, пер. Ульяновский, ул. Нарымская, ул. Саранская, ул. Рудничная, ул. Тайгинская, пер. Дальний, ул. Хасанская, ул. Безымянная).
29 -30 ноября с 09.30 до 17.00
Куйбышевский район: пер. Бамовский, ул. Дарвина, ул. Ново-Горбунова, пер. Волынский, ул. Параллельная, пер. Дарвина, ул. Зеленая Горка, ул. Печная, ул. Иркутская, ул. Поселковая, пер. Ялтинский, пр-д Бухарский, ул. Кривоносова, ул. Стволовая, ул. Альпийская, ул. Лавная, ул. Бастионная, ул. Лесная, ул. Теш-Лог, ул. Бунгурская, ул. Лучезарная, ул. Успенская, ул. Гористая, ул. Никопольская, ул. Штрековая.
1 декабря с 9.30 до 17.00
Куйбышевский район: ул. Поселковая, ул. Крохотная, ул. Ромашковая, ул. Заволжская, ул. Садопарковая, ул. Курганская, ул. Забойщиков, ул. Гористая, ул. Крохотная, ул. Бунгурская, ул. Ивовая, ул. Успенская, ул. Радужная, ул. Лесная, ул. Якутская, ул. Черногорская, ул. Великорусская.
Новокузнецкий район
27 ноября с 09.30 до 17.00
п. Казанково: ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Салаирская.
28 - 30 ноября, 1 декабря с 09.30 до 17.00
д. Недорезово: ул. Центральная, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Шоссейная.
28- 29 ноября с 11.00 до 18.00
с. Сидорово: ул. Садовая, ул. Куюкова ул. Механизаторов, ул. Строительная.
30 ноября и 1 декабря с 10.00 до 18.00
с. Атаманово (ул .Центральная, ул. Фестивальная, ул. Свердлова.
27 – 30 ноября с 10.00 до 17.00
п. Кузедеево: ул. Вокзальная, Тешевская, Тельбесская.
1 декабря с 10.00 до 16.00
п. Кузедеево: ул. Вокзальная, Тешевская, Тельбесская.
По всем вопросам электроснабжения для потребителей ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» работает «горячая линия» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Также можно уточнить информацию на сайте компании www.mrsk-sib.ru в разделе «Отключения электроэнергии».
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники