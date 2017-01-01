То без тепла, то без света: Новокузнечанам на время отключат электроснабжение

Горожане не успели отойти после недавних отключений отопления, а представители «Кузбассэнерго – РЭС» предупреждают о плановых отключениях электроснабжения в некоторых районах Новокузнецка.

Терпеть неудобства придётся с 27 ноября по 1 декабря. Свет будут отключать на несколько часов в дневное время в Орджоникидзевском и Куйбышевском районах, пос. Листвяги, а также в Новокузнецком районе.