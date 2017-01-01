Педагоги теряют работу, студенты не получают знания: Власти Кузбасса прокомментировали упразднение кафедр в вузах

В вузах Кемеровской области идёт масштабная оптимизация. Многие педагоги и студенты выступают против этого процесса. По словам замгубернатора региона Елены Пахомовой, педагоги с опытом работы и имеющие «определённые результаты» могут не переживать - их никто «не будет устранять или рекомендовать занять какую-то должность», передаёт Вести-Кузбасс.

В начале октября 2017 года стало известно, что министр образования Ольга Васильева подписала указ о процедуре слияния КемГУ и КемТИПП.