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Новость от 24 Ноября 2017

Педагоги теряют работу, студенты не получают знания: Власти Кузбасса прокомментировали упразднение кафедр в вузах

В вузах Кемеровской области идёт масштабная оптимизация. Многие педагоги и студенты выступают против этого процесса. По словам замгубернатора региона Елены Пахомовой, педагоги с опытом работы и имеющие «определённые результаты» могут не переживать  - их никто «не будет устранять или  рекомендовать занять какую-то должность», передаёт Вести-Кузбасс.

В начале октября 2017 года стало известно, что министр образования Ольга Васильева подписала указ о процедуре слияния КемГУ и КемТИПП.

novokuznetsk.su

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