Легко и быстро: Когда откроют удобную магистраль от Новокузнецка до Кемерова

Накануне губернатор Кемеровской области, выступая с бюджетным посланием, отметил, что строительство магистрали Кемерово — Новокузнецк – это стратегическая задача.

«Время в пути должно сократиться на 50 минут. Сейчас работа в этом направлении идёт, но дорогу надо полностью открыть до конца 2018 года», — заявил Аман Тулеев.

Уточним, речь идёт об участке трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, а данных по ремонту дороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк пока нет.

Напомним, в самом начале своего выступления губернатор прокомментировал ситуацию вокруг угольных разрезов.