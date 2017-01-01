Пусть работают: Тулеев призвал не увольнять ветеранов и пенсионеров

«Говорить, что работать у нас негде, просто нельзя. Работа есть в разных профилях, остро не хватает специалистов даже в угольной отрасли. Сейчас в трудоспособном возрасте находятся 1,5 миллиона человек, но через три года по прогнозу число сократится примерно на 70 000. Сегодня на пенсию выходит поколение 50-60 годов, а на работу — те, кто родился в лихие 90-е, когда была большая демографическая яма, о рождении никто не думал. Поэтому резко обостряется проблема кадров.

Я считаю, что есть один выход: активно привлекать и трудоустраивать пожилое поколение. Естественно, кто может, кому здоровье позволяет, кто хочет работать. Не надо создавать искусственные возрастные рамки собственникам предприятий. Наши ветераны — это громадная, влиятельная сила, колоссальный ресурс, можно сказать, святое поколение с духовным стержнем. Как таких людей можно отправлять сидеть на дачах? Наоборот их надо приглашать, вытаскивать по мере сил и возможностей. Чем дольше люди будут оставаться в строю, тем больше будут осознавать нужность, полезность, это не даст им стареть, — заметил Аман Тулеев.