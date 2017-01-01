Привыкаем к нищете: Всё больше россиян жалуются на нехватку денег на еду

Несмотря на положительные тенденции в экономике, о которых говорят эксперты, россияне продолжают отмечать падение реальных доходов. Эксперты Высшей школой экономики отмечают, что уровень бедности после краткосрочной паузы в начале 2017 года снова стал расти по всем уязвимым группам граждан, передаёт finanz.ru.

Практически каждая третья семья в стране (29%) признались, что могут купить только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что «денег не хватает даже на еду».

Тяжелее всего жить в сельской местности. Там более 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Их доля выросла на 4 процентных пункта по сравнению с маем.

Ситуация резко ухудшилась и у многодетных семей, и пенсионеров, а также людей, имеющих низкую квалификацию.

На этом фоне количество тех, кто считает, что экономический кризис в России продолжается, выросло на 7 процентных пунктов по сравнению с маем 2017 года и практически вернулось к уровням годичной давности — 77%.

Накануне губернатор Кемеровской области объявил о индексации зарплат бюджетникам.