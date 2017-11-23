Конец легенды: из-за убыточности «Из рук в руки» закрывается

Федеральные СМИ сообщили о закрытии порталов «Из рук в руки» (irr.ru) и job.ru. Это решение было принято из-за убыточности проектов.

Напомним, знаменитые на всю Россию порталы входят в холдинг «Пронто Медиа». Заявление о закрытии сделала компания Trader Media East, владеющая этими активами.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге было прекращено издание газеты бесплатных объявлений «Из руки в руки», а региональные выпуски переведены на франшизу, передаёт Газета.ру.

Напомним, первый выпуск газеты «Из рук в руки» был в 1992 году.

Напомним, в конце октября гендиректор Лариса Ефремова (строительная компания в Новокузнецке) заявила об угрозе закрытия предприятия.