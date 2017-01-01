Разобрались: В Новокузнецке бесхозные тепловые сети поставят на учёт

По решению суда в Новокузнецке бесхозные тепловые сети поставят на учёт. Речь идёт об участках, проходящих к домам по ул. Братьев Сизых №№ 14 «Б», 10А, 4Б и ул. 40 лет Победы №№ 4,6,8, 10 и 12.

Прокурор после очередной проверки выяснил, что у данных тепловых сетей водоснабжения нет собственника. Многоквартирные дома были построены, но в реестр муниципальной собственности их так и не включили. Поэтому в случае аварии или ЧП никто не несёт ответственность за их сохранность.