Разобрались: В Новокузнецке бесхозные тепловые сети поставят на учёт

По решению суда в Новокузнецке бесхозные тепловые сети поставят на учёт. Речь идёт об участках, проходящих к домам по ул. Братьев Сизых №№ 14 «Б», 10А, 4Б и ул. 40 лет Победы №№ 4,6,8, 10 и 12.
Прокурор после очередной проверки выяснил, что у данных тепловых сетей водоснабжения нет собственника. Многоквартирные дома были построены, но в реестр муниципальной собственности их так и не включили. Поэтому в случае аварии или ЧП никто не несёт ответственность за их сохранность.
«Суд обязал Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Новокузнецка принять комплекс мер, необходимых для постановки на учёт бесхозяйных участков тепловых сетей и обратиться в Росреестр для постановки их на учет. Ответчик не согласился и обжаловал решение суда», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Но областной суд оставил решение без изменений. Решение вступило в законную силу.
novokuznetsk.su
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