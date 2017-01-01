Чтобы защитить: Жириновский хочет запретить одиноким старикам продавать жильё

Чтобы защитить одиноких пожилых людей от мошенников, лидер ЛДПР предложил запретить старикам все сделки по недвижимости. По словам Владимира Жириновского, пожилых людей часто обманывают и заставляют продавать своё жильё или брать большие кредиты.

«Для таких людей надо запретить все операции. Ведь жильё должно быть неприкосновенным. Люди в преклонном возрасте не должны оказываться на улице», — передаёт слова политика РИА Новости.

Ранее глава либералов заявил о своём намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.