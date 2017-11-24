Кто следующий: соперником Путина на выборах может стать представитель бизнеса

До выборов президента России остаётся всё меньше времени. О своё желании баллотироваться заявили несколько светских львиц, а также глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

По информации проверенных источников, близких к Кремлю, сейчас обсуждается вопрос об участии в выборах 2018 года представителя бизнеса и либерального кандидата, передаёт газета Ведомости.

Один из источников утверждает, что планируется выдвижение бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. По другой версии, будет выдвинут «нормальный кандидат» от Партии роста.

Сам Владимир Путин ещё не делал никаких официальных объявлений по поводу участия в грядущих выборах.