В результате резкого перепада: В Новокузнецке развернулась борьба против сосулек

"В ходе зимнего периода 2017-2018 годов со стороны комитета ЖКХ регулярно будут проводиться контрольные мероприятия по соблюдению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При поступлении обращений от администраций районов, жителей города будут осуществляться внеплановые поверки организаций, обслуживающих жилищный фонд, на предмет ненадлежащего исполнения обязательств в рамках договора управления.

При неисполнении предписаний управляющей организацией в установленный срок материалы передаются в Государственную жилищную инспекцию для применения мер административной ответственности. А в случаях систематического нарушения будет инициирован вопрос о лишении лицензии обслуживающей жилищный фонд организации.

Кроме того, комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов проводятся еженедельные рейды по выявлению несвоевременного удаления снежных и ледяных образований на ступенях перед входами в здания и сооружения, а также на карнизах, крышах и водостоках зданий и сооружений. Так, на прошлой неделе на нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.

Напоминаем, что непринятие собственниками, пользователями зданий и сооружений мер, предусмотренных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, по удалению снежных и ледяных образований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 10000 рублей; на должностных лиц – от 50000 до 90000 рублей, – сообщили представители комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов", - говорится в сообщении.