В Сибири синоптики ожидают температурные аномалии в январе

Российские синоптики предупреждают, что 2018 год начнётся с температурных аномалий. По информации Северо-Евразийского климатического центра, в конце декабря и январе в отдельных районах Сибири вероятны суровые морозы.
Что касается осадков, то по ним пока определенности нет. Как уточнили на сайте Гидрометцентра, в северных регионах страны снега будет больше нормы, передаёт Российская газета.
Ранее эксперты из Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде в декабре.
novokuznetsk.su
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