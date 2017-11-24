В Сибири синоптики ожидают температурные аномалии в январе

Российские синоптики предупреждают, что 2018 год начнётся с температурных аномалий. По информации Северо-Евразийского климатического центра, в конце декабря и январе в отдельных районах Сибири вероятны суровые морозы.

Что касается осадков, то по ним пока определенности нет. Как уточнили на сайте Гидрометцентра, в северных регионах страны снега будет больше нормы, передаёт Российская газета.

Ранее эксперты из Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде в декабре.