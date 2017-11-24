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Новость от 25 Ноября 2017

В Сибири синоптики ожидают температурные аномалии в январе

Российские синоптики предупреждают, что 2018 год начнётся с температурных аномалий. По информации Северо-Евразийского климатического центра, в конце декабря и январе в отдельных районах Сибири вероятны суровые морозы.

Что касается осадков, то по ним пока определенности нет. Как уточнили на сайте Гидрометцентра, в северных регионах страны снега будет больше нормы, передаёт Российская газета.

Ранее эксперты из Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде в декабре.

novokuznetsk.su

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