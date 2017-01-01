Кузбасс в числе первых: Опубликован рейтинг регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Который год Кемеровская область входит в список регионов, в которых стремительно распространяется ВИЧ. В этот рейтинг вошли также Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Пермский край, передаёт газета Известия.

В вышеперечисленных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое выше среднероссийского уровня.

Эксперты отмечают, что у нас в области самая острая ситуация — на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных.

Ранее мы сообщили, что жители Новокузнецка боятся вспышки сибирской язвы.