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Новость от 24 Ноября 2017

Кузбасс в числе первых: Опубликован рейтинг регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Который год Кемеровская область входит в список регионов, в которых стремительно распространяется ВИЧ. В этот рейтинг вошли также Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Пермский край, передаёт газета Известия.

В вышеперечисленных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое выше среднероссийского уровня.

 Эксперты отмечают, что у нас в области самая острая ситуация — на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных.

Ранее мы сообщили, что жители Новокузнецка боятся вспышки сибирской язвы.

novokuznetsk.su

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