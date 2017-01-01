Как в Новокузнецке купить жильё дёшево, а продать дорого

Общая ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости, позволяет сегодня довольно выгодно покупать.

Да и частные ситуации у продавцов жилья бывают разные – срочно нужны деньги или нет желания, а то и возможности ждать неопределённое время, пока найдётся подходящий покупатель. Такие квартиры, как правило, вообще не доходят до обычных покупателей – их сразу же раскупают сами риелторы.

Опытный риелтор, опираясь на данные о реальных ценах продаж и тенденциях рынка, может практически мгновенно оценить выгодный вариант. А проведя грамотную предпродажную подготовку квартиры, получить на ней очень даже неплохую прибыль. Достаточно вымыть окна, избавиться от хлама и выкинуть старую мебель, которую оставил продавец, и «объект» станет намного просторнее, светлее и привлекательнее.

Дополнительно увеличить стоимость недвижимости можно с помощью замены сантехники и окон. Ведь большинство новокузнечан предпочитают квартиры с ремонтом – чтобы сразу въехать и жить, не «заморачиваясь» на нескончаемую ремонтную эпопею.

В итоге на одном таком объекте недвижимости можно выручить до нескольких сотен тысяч рублей. Правда, твои коллеги по рынку не дремлют: не успеешь купить прямо сейчас – уведут прямо из-под носа. Хорошо, если есть свободные деньги – чтобы заплатить продавцу, не теряя времени. А если нет?

Оформление кредита в банке – тем более на значительную сумму – подразумевает трату времени на сбор пакета документов, залог, поручителей, банковскую проверку, ожидание одобрения заявки и т.п. Кроме того, может возникнуть обременения, которое ограничивает права собственника на недвижимость, так что её не продать без разрешения банка. Существует ещё ряд ограничений, которые указываются в банковском договоре.

Но главным фактором остаётся время, которое просто нельзя упустить. А можно всё сделать быстрее? Да – если обратиться в кредитный потребительский кооператив «Оберег». Одобрение заявки здесь занимает до 2-х дней. А получить всю требуемую сумму можно в течение 3-х дней с момента обращения в «Оберег».

Кредитный потребительский кооператив «Оберег» давно сотрудничает с риелторами Новокузнецка и Кузбасса. В результате этой дружбы появился очень интересный продукт – займ «Недвижимость» на сумму до 1,5 миллиона рублей и со сроком получения от 3-х до 5-ти дней. Он разработан специально для риелторов, которым нужны деньги, чтобы срочно выкупить выгодный объект недвижимости.

Заявку на его получение можно оформить на сайте кооператива. Останется приехать в офис, чтобы подписать договор и стать пайщиком «Оберега». Сделав это один раз, можно и в дальнейшем использовать возможности займа «Недвижимость» – как только понадобятся деньги на срочное приобретение хорошего варианта жилья.

Отделения кредитного кооператива «Оберег» расположены в Новокузнецке, Кемерове и Таштаголе:

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39, оф. 232 тел/факс: (3843) 71−32−02,+7 909−518−42−45 г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а, оф. 303 тел. (3842) 59−00−84,+7−902−755−0084 г. Таштагол, ул. Поспелова, 20 тел. +7(905) 907−70−10

Всю необходимую информацию о получении займа «Недвижимость» вы можете узнать на сайте — sib-obereg.ru.

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